Доставкой еды пользуются чуть ли не все. Особенно она спасает в такие дни, когда тебе надо успеть сделать огромное количество дел и отойти от рабочего места на обед просто нет возможности. Ольга (имя изменено и известно редакции), погрузившаяся с головой в работу, решила тоже обратиться к услугам доставки еды, но, получив свой долгожданный заказ, ужаснулась. «Как такое вообще можно отправлять клиенту?» - недоумевает она.
ФОТО ⟩ Жительница Таллинна возмущена пиццей, которую заказала в столичном ресторане: «Как такое можно отправлять клиенту?»
Обычный рабочий день. А точнее не обычный, а очень загруженный, когда элементарно нет и свободных десяти минут, чтобы отбежать в соседнее кафе и купить что-то вкусное на обед. И тогда Ольга решает обратиться к приложению Bolt Food. «Очень сильно хотелось пиццы, и я наткнулась на очень необычную пиццу в форме квадрата. Долго не думала, сразу выбрала, какую именно я хочу, заказала и стала ждать», - говорит Ольга, которая заказала еду из ресторана MoTown Square Viru, расположенного в Старом городе.
Ждать пиццу пришлось долго - целый час. «Заказала пиццу в 11:54, а получила ее только в 13:02. Не первый раз заказываю еду в это время, но так долго я еще никогда не ждала. Да и пиццерия не так далеко от работы расположена», - рассказывает Ольга, которая признается, что за это время несколько раз подумывала о том, чтобы отменить заказ. «Я была настолько голодная, что просто не могла ждать так долго. Теперь жалею, что не прислушалась к интуиции...»
Как только Ольга встретила курьера, чувство голода возросло еще больше, и она счастливая побежала есть. Но счастье длилось недолго. Когда Ольга открыла коробку для пиццы, ее настиг легкий шок. «Пицца явно пережила что-то не хорошее. Во-первых, она была скомкана, а во-вторых, подгорелая!», - описывает она пиццу, которую получила на обед. «Конечно, я расстроилась, но я была настолько голодная, что мне уже было все равно. Я была готова и такую съесть, но дальше было еще хуже», - вспоминает Ольга, которая рискнула и откусила часть пиццы.
«И в этот момент я понимаю, что я жую сырую курицу! Мне казалось, что меня вывернет прямо там! Как такое вообще можно отправлять клиенту?» - недоумевает Ольга.
Смотрите фото пиццы, которую Ольга заказала себе на обед!
Ольга признается, что впервые сталкивается с такой ситуацией. Она сразу же написала в поддержку Bolt, описала произошедшее, отправила фотографии горе-пиццы и, к счастью, получила полную сумму заказа с доставкой на свой Bolt-баланс.
Пиццерия MoTown Square Viru входит в финскую сеть ресторанов Better Food Group. Поскольку единственный способ связаться с пиццерией - написать в Better Food Group, мы так и сделали. Но, к сожалению, на наш вопрос, как ресторан может отправлять клиенту такую пиццу, ответа мы не получили.
«Теперь я буду думать дважды, прежде чем заказывать еду из малоизвестных для меня мест общественного питания», - с грустью признает Ольга.