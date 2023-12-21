ФОТО ⟩ Жительница Таллинна возмущена пиццей, которую заказала в столичном ресторане: «Как такое можно отправлять клиенту?»

Обычный рабочий день. А точнее не обычный, а очень загруженный, когда элементарно нет и свободных десяти минут, чтобы отбежать в соседнее кафе и купить что-то вкусное на обед. И тогда Ольга решает обратиться к приложению Bolt Food. «Очень сильно хотелось пиццы, и я наткнулась на очень необычную пиццу в форме квадрата. Долго не думала, сразу выбрала, какую именно я хочу, заказала и стала ждать», - говорит Ольга, которая заказала еду из ресторана MoTown Square Viru, расположенного в Старом городе.

Ждать пиццу пришлось долго - целый час. «Заказала пиццу в 11:54, а получила ее только в 13:02. Не первый раз заказываю еду в это время, но так долго я еще никогда не ждала. Да и пиццерия не так далеко от работы расположена», - рассказывает Ольга, которая признается, что за это время несколько раз подумывала о том, чтобы отменить заказ. «Я была настолько голодная, что просто не могла ждать так долго. Теперь жалею, что не прислушалась к интуиции...»