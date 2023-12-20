ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ Шквалистый ветер сдул Boeing 737 со стоянки в аэропорту

На днях над в Буэнос-Айрес прошел шторм со скоростью ветра почти 150 км/ч, который в международном аэропорту имени Хорхе Ньюбери сдвинул с места и повернул на несколько метров припаркованный Boeing 737-700. Об этом сообщил YouTube-канал MTU ESN.