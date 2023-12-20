ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ Шквалистый ветер сдул Boeing 737 со стоянки в аэропорту

На днях над в Буэнос-Айрес прошел шторм со скоростью ветра почти 150 км/ч, который в международном аэропорту имени Хорхе Ньюбери сдвинул с места и повернул на несколько метров припаркованный Boeing 737-700. Об этом сообщил YouTube-канал MTU ESN.
Boeing 737-700 авиакомпании Aerolineas Argentinas весит 38 тонн и может перевозить 128 пассажиров, кроме членов экипажа.
Как сообщают СМИ, при движении самолет сбил крылом трап, который с большой скоростью покатился по взлетно-посадочной полосе. Другое крыло зацепило здание аэропорта. Оказались повреждены и другие служебные машины и тележки. Из-за ЧП отменили и задержали несколько рейсов. Никто не пострадал, но самолет получил повреждения.