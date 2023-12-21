ГОРОСКОП НА 21 ДЕКАБРЯ ⟩ Рыбам стоит проявить изобретательность, а у Козерогов будет шанс справиться с проблемами

Стрелец

День легких успехов и приятных подарков. Вы радуете окружающих, они отвечают вам тем же - наслаждайтесь общением с близкими и не отказывайтесь от новых знакомств, каждое из которых может привнести в вашу жизни нечто новое. К вопросам развлечений и досуга вы подходите творчески, а потому скучать вам сегодня не придется. Дамы услышат немало комплиментов, мужчин же ожидает исполнение желаний, касающихся личной жизни. Жизненный потенциал высок, вы прекрасно используете энергию, которой щедро наделила вас природа. Вероятны денежные поступления; о расходах сожалеть не придется. Техника, приобретенная в этот день, прослужит долго.

Козерог

Есть шанс справиться с проблемами, тревожившими вас в последнее время, наладить отношения с любимым человеком, получить удовольствие от встречи с друзьями. Помните, что этот день не требует от вас ни героических подвигов, ни серьезных жертв; идите на уступки, если сами хотите этого, и исполняйте чужие желания, если это доставляет вам удовольствие. Порой вы тревожитесь из-за пустяков и теряете уверенность в себе без всякой причины. Избегайте контактов с людьми, которые щедры на язвительные замечания, обидные высказывания и резкую критику. Вероятны неожиданные встречи с приятными особами, к которым вы были очень привязаны в недавнем прошлом.

Водолей

Мелкие проблемы не исключены, но они не испортят вам настроения. Чувство юмора и уверенность в себе будут полезными в любой ситуации, а умение ладить с людьми и в каждом находить нечто привлекательное сделает приятным общение со старыми и новыми знакомыми. Напомнят о себе друзья детства и юности, встреча с ними не только всколыхнет приятные воспоминания, но и будет способствовать зарождению новых отношений, прочных и серьезных. Родственники охотно окажут вам помощь, в том числе и в решении финансовых вопросов. Улучшат самочувствие и настроение активный отдых на свежем воздухе, занятия физкультурой. Кстати, этот день отлично подходит для приобретения спортинвентарь

Рыбы

Звезды не позаботились о том, чтобы сделать этот день особенно интересным, а это значит, что раскрашивать его яркими красками придется именно вам. Проявив изобретательность, вы быстро найдете повод порадовать себя и близких запоминающимся праздником или необычным развлечением; день отлично подходит для встречи старых друзей и общения с людьми, которые разделяют ваши увлечения и интересы. Не возникнет разногласий с родственниками и любимым человеком. Напротив, в сфере личных отношений царят мир и гармония, чему невозможно не радоваться. Сегодня многие цели могут быть достигнуты, а желания – исполнены, для этого нужно приложить совсем немного усилий.