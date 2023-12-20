ВИДЕО ⟩ Жители Эстонии, до смерти забившие собутыльника за торговым центром Ülemiste, понесли наказание

Харьюский уездный суд признал 40-летнего Иво Мурова и 43-летнего Кристо Пийритса виновными и приговорил обоих к тюремному заключению за избиение собутыльника до смерти в Таллинне весной этого года.
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В то время как Мурову грозит семь лет и шесть месяцев тюрьмы, Пийритс был приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, из которых два месяца - условно. Оставшаяся часть приговора не будет приведена в исполнение, если мужчина не совершит новое умышленное преступление в течение двух лет и восьми месяцев испытательного срока.