ВИДЕО ⟩ Жители Эстонии, до смерти забившие собутыльника за торговым центром Ülemiste, понесли наказание

В то время как Мурову грозит семь лет и шесть месяцев тюрьмы, Пийритс был приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, из которых два месяца - условно. Оставшаяся часть приговора не будет приведена в исполнение, если мужчина не совершит новое умышленное преступление в течение двух лет и восьми месяцев испытательного срока.