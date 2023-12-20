Ср, 20.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Работники Zara признались, как к ним относится руководство: я не боюсь, что меня уволят после этого интервью

Инна-Катрин Хейн
Copy
Магазин Zara.
Магазин Zara. Фото: BORJA SUAREZ

В Финляндии магазины и сотрудников модного бренда Zara держат в страхе. Согласно интервью журналистов финской национальной телерадиокомпании Yle Миики Коскела и Линнеа Питкянен, симптомы выгорания и психосоматического стресса распространяются среди работников Zara как эпидемия.

Yle опросила 12 работников и использовала в качестве других источников документы, например, отчеты о проверке безопасности труда Агентства регионального управления Финляндии (AVI), отчеты о состоянии здоровья, обмен информацией и внутренний опрос компании о благополучии на работе, сообщает Ilta-Sanomat.

Культура управления Zara основана на «запугивании и прямых угрозах», - рассказал Yle один из интервьюируемых. Руководители Zara отказались отвечать на вопросы, как и владелец сети магазинов Zara - Inditex.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх