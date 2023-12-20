В Финляндии магазины и сотрудников модного бренда Zara держат в страхе. Согласно интервью журналистов финской национальной телерадиокомпании Yle Миики Коскела и Линнеа Питкянен, симптомы выгорания и психосоматического стресса распространяются среди работников Zara как эпидемия.
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Работники Zara признались, как к ним относится руководство: я не боюсь, что меня уволят после этого интервью
Yle опросила 12 работников и использовала в качестве других источников документы, например, отчеты о проверке безопасности труда Агентства регионального управления Финляндии (AVI), отчеты о состоянии здоровья, обмен информацией и внутренний опрос компании о благополучии на работе, сообщает Ilta-Sanomat.