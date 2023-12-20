ВИДЕО ⟩ «Пришлось оказаться при смерти, чтобы собрать всех своих детей в одной комнате». Мадонна о своей болезни

Мадонна вспомнила этот инцидент на концерте в Бруклине, который прошёл в рамках её юбилейного тура Celebration. По её словам, она почти не помнит ничего из того вечера. В больницу же её привезла её близкая подруга, которую Мадонна публично поблагодарила со сцены. «Я даже не помню тот вечер. Я потеряла сознание на полу в ванной и очнулась в отделении интенсивной терапии. Я находилась в искусственной коме 48 часов. А моя подруга спасла мне жизнь. Спасибо, Шавон».

Мадонна добавила, что её очень поддержали её дети: все они сразу приехали к ней в больницу, узнав о её госпитализации. «Когда я впервые пришла в сознание, я увидела своих шестерых невероятных детей, сидящих вокруг меня. Мне, кстати, пришлось оказаться при смерти, чтобы собрать всех своих детей в одной комнате», - добавила певица.

У Мадонны шестеро детей: биологические - 26-летняя Лурдес, 22-летний Рокко, а также приёмные - 17-летний Давид, 17-летняя Мерси и 10-летние близнецы Стелла и Эстер.

Как говорили близкие певицы, она попала в больницу именно из-за интенсивной подготовки к туру: она посвящала репетициям до 12 часов в день. Вскоре её нашли без сознания и увезли в больницу, где у неё диагностировали серьёзную бактериальную инфекцию. Однако некоторые поклонники заподозрили, что на самом деле она столкнулась с последствиями пластических операций. Некоторые пользователи также решили, что она употребляла наркотические вещества.