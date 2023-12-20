ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рождественская ярмарка Эстонской академии художеств привлека тысячи ценителей исскуства

Впервые рождественская ярмарка EКA проходил два воскресенья подряд, к тому же и за пределами Академии художеств. «То, что рождественская ярмарка проходит за пределами Академии художеств, скорее исключение, чем правило, но это подтвердило, что работы студентов, изучающих современное искусство, востребованы и за пределами здания», - сказал Кристофер Синивяли , организатор ярмарки ЕКА.

На трех этажах центра Solaris прошла рождественская ярмарка студентов-художников, где около 80 эстонских дизайнеров и художников продавали свои последние работы. Среди них были студенты EKA, выпускники, преподаватели и дизайнеры из других городов. В этом году лидерами продаж стали керамика, ювелирные изделия и графический дизайн, которые покупали в качестве рождественских подарков и для личного пользования.