Традиционная рождественская ярмарка Эстонской академии художеств (EKA), прошедшая в воскресенье в центре Solaris, привлекла тысячи людей, которые покупали керамику, ювелирные изделия и произведения графического дизайна для своих близких, пишет Elu24.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Рождественская ярмарка Эстонской академии художеств привлека тысячи ценителей исскуства
Впервые рождественская ярмарка EКA проходил два воскресенья подряд, к тому же и за пределами Академии художеств. «То, что рождественская ярмарка проходит за пределами Академии художеств, скорее исключение, чем правило, но это подтвердило, что работы студентов, изучающих современное искусство, востребованы и за пределами здания», - сказал Кристофер Синивяли, организатор ярмарки ЕКА.