ФОТО ⟩ На столичные спа-центры обрушился гнев жителей Таллинна: «Люди стоят, как в автобусе!»

Все родители иногда хотят (о, ужас!) отдохнуть от детей и расслабиться в комфортной обстановке. В Таллинне для этого, к сожалению, не так много возможностей, но очевидно, что многие жители столицы, и не только те, у которых есть дети, любят в такие моменты поехать в СПА для взрослых и расслабиться в бассейне, джакузи и банях.