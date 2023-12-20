Все родители иногда хотят (о, ужас!) отдохнуть от детей и расслабиться в комфортной обстановке. В Таллинне для этого, к сожалению, не так много возможностей, но очевидно, что многие жители столицы, и не только те, у которых есть дети, любят в такие моменты поехать в СПА для взрослых и расслабиться в бассейне, джакузи и банях.
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ФОТО ⟩ На столичные спа-центры обрушился гнев жителей Таллинна: «Люди стоят, как в автобусе!»
Вот только далеко не всегда даже в таком месте, предназначенном для отдыха и расслабления, получится чувствовать себя действительно комфортно. Жители Таллинна жалуются, что в столичных спа-центрах, в которых присутствует зона 18+, в выходные дни расслабиться не получается.