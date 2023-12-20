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ФОТО ⟩ На столичные спа-центры обрушился гнев жителей Таллинна: «Люди стоят, как в автобусе!»

Влада Лаевалинд
, репортер
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Люди в сауне. Фото иллюстративное.
Люди в сауне. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Все родители иногда хотят (о, ужас!) отдохнуть от детей и расслабиться в комфортной обстановке. В Таллинне для этого, к сожалению, не так много возможностей, но очевидно, что многие жители столицы, и не только те, у которых есть дети, любят в такие моменты поехать в СПА для взрослых и расслабиться в бассейне, джакузи и банях.

Вот только далеко не всегда даже в таком месте, предназначенном для отдыха и расслабления, получится чувствовать себя действительно комфортно. Жители Таллинна жалуются, что в столичных спа-центрах, в которых присутствует зона 18+, в выходные дни расслабиться не получается.

Евгений рассказал, что решил провести субботний вечер с женой в Mustamäe Elamus SPA, отдав ребенка на выходные к бабушке. «Мы поняли, что вряд ли удастся комфортно отдохнуть, когда только приехали на парковку спа-центра. Свободных мест было всего пара штук, а по парковке в поисках кружило машин пять», - рассказывает он.

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