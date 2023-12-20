СМОТРИТЕ ⟩ «Я была настроена довольно предвзято...»: Сильвия Ильвес отреагировала на видео эстонских блогеров о своем шоу

В реалити-шоу «Üks nädal Silvia Ilvesega», выходящем на канале Go3, есть о чем поговорить. Сама виолончелистка получила очень позитивный отклик на программу. Многие женщины написали ей, выражая свою поддержку и восхищение энергией Сильвии и ее умением справляться со всем. Но что думают о программе блогеры Андрей Зевакин и Робин Валтинг ?

«Она просто остается собой, видно, что она выкладывается. Ее не волнует, что она перед камерой. У нее нет времени думать, он просто делает», - говорит Зевакин. «Все идет своим чередом! Это ее девиз, наверное», - признается Зевакин. Молодые люди с удовольствием понаблюдали за Сильвией и получили массу удовольствия. Видя, как трудно заниматься основной работой с четырьмя детьми, они отдают дань уважения всем матерям-одиночкам. «Великая, яростная, сумасшедшая», - комментируют они первый эпизод.