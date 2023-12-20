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СМОТРИТЕ ⟩ «Я была настроена довольно предвзято...»: Сильвия Ильвес отреагировала на видео эстонских блогеров о своем шоу

Limon.ee
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Фото: Ekraanitõmmis videost.

Андрей Зевакин и Робин Валтинг опубликовали на YouTube видео с реакцией на телешоу Сильвии Ильвес «Üks nädal Silvia Ilvesega». Elu24 узнали у Сильвии, что она думает о первой части шоу. «Признаюсь, я думала, что эти молодые ребята оставят меня равнодушной, но, напротив, я стала их поклонницей», - говорит Сильвия.

В реалити-шоу «Üks nädal Silvia Ilvesega», выходящем на канале Go3, есть о чем поговорить. Сама виолончелистка получила очень позитивный отклик на программу. Многие женщины написали ей, выражая свою поддержку и восхищение энергией Сильвии и ее умением справляться со всем. Но что думают о программе блогеры Андрей Зевакин и Робин Валтинг?

«Она просто остается собой, видно, что она выкладывается. Ее не волнует, что она перед камерой. У нее нет времени думать, он просто делает», - говорит Зевакин. «Все идет своим чередом! Это ее девиз, наверное», - признается Зевакин. Молодые люди с удовольствием понаблюдали за Сильвией и получили массу удовольствия. Видя, как трудно заниматься основной работой с четырьмя детьми, они отдают дань уважения всем матерям-одиночкам. «Великая, яростная, сумасшедшая», - комментируют они первый эпизод.

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