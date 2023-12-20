Не хотите сидеть дома в канун Рождества? Встретьте праздник на самой яркой и таинственной вечеринке «Сказка»

В воскресенье, 24 декабря, , в канун самого светлого праздника Рождества, в обновленном ночном клубе PRIVÉ (Харь, 6, Таллинн) состоится вечеринка для ярких и искушенных ценителей клубной жизни – «Рождественская СКАЗКА»!

«Рождественская СКАЗКА» - это таинственный мир, атмосфера тепла и уюта в окружении красивых людей. Рождественская Сказка - это соединение двух миров – современной реальности и сказочного мира, где на одной земле собираются различные волшебные персонажи всеми любимых сказок и мультфильмов, чтобы проводить гостей чарующей истории длиною в ночь в невероятный мир красоты и добра, радости и чудес! Где Дед Мороз со Снегурочкой подарят вам по-настоящему праздничные эмоции, а милые и нежные гномики развлекут веселыми танцами!

Рождественскую шоу программу подарит AS AGENCY. Рождественские и новогодние хиты, а также любимую русскую и зарубежную музыку играют DJ ValentineBlack и DJ Bell. Go-go танцовщицы добавят феерии вечеру. У всех будет бесплатный шанс выиграть драгоценные рождественские подарки за Blackjack столом.

Всю ночь гости смогут наслаждаться просмотром любимых рождественских мультфильмов, а рождественская фотография с Дедом-Морозом, Снегурочкой и другими волшебными сказочными героями еще долгое время будет радовать Вас. Забудьте о повседневных делах и окунитесь в волшебный мир рождественской Сказки!

«Рождественская СКАЗКА» продлится 23:00 - 06:00. Входной билет - 20 евро, Fast Track - 25 евро, девушкам первый час (с 23:00 до 00:00) - 10 евро. Билеты можно купить в предварительной продаже: до 22 декабря - 15 евро, Fast Track - 20 евро в Piletilevi или в GateMe.

NB! На дверях strong style & face control (вечерняя одежда!)

Бронируй столик заранее и отдыхай комфортно: (+372)5024262 или gert@musicfactory.ee.