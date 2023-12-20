Эстонская певица Марина Табри в январе прошлого года призналась в шоу Limon LIVE, что она всегда мечтала записать новогодний хит. «Два года ждала вдохновения, и тут оно снизошло», - призналась тогда певица. Как раз в тот период проходили съемки клипа на праздничный трек.
ВИДЕО ⟩ «Чудес хоровод!» Певица из Таллинна ждала три года, чтобы выпустить клип на самую добрую новогоднюю песню
Певица тогда сказала, что для того, чтобы услышать ее новое творение, придется ждать целый год, ведь написала ее уже под Новый год, а издавать не было времени. «У новогодних песен долгое время жизни. Они могут повторяться по несколько лет. Новогодние песни актуальны в декабре. Так как я написала ее 28, 29 декабря, мы не стали ее выпускать», - отметила она.
И вот момент настал - праздники на носу, значит Марина Табри выпустила долгожданное видео на песню «Новый год»! «Песня была написана в Новый год три года назад. Тогда пришлось ждать целый год, чтобы выпустить ее под праздник, - рассказывает Марина. - Но, когда приближался декабрь, мы поняли, что нужно снять клип на эту песню. Как назло, не было снега, а по задумке в клипе он обязательно должен был быть. Пришлось пропустить еще один Новый год и песню не релизить».
Снег и морозы по иронии судьбы появились в январе сразу после праздников. Тогда команда и приступила к съемкам клипа. Съемки проходили в Таллинне с участием жителей города и его окрестностей. Отснятый материал ждал еще почти год и вот наконец песня и клип появились в Интернете. «Таким образом на то, чтобы песня вышла в свет, ушло три года. Но главное, что клип получился очень добрым и светлым. Ищите своих знакомых и себя в видео!» - призывает Марина Табри.
Смотрите видео!