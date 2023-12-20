«Расположена посредине зала и имеет форму креста». Организаторы Евровидения-2024 показали, как будет выглядеть сцена в Мальмё

На сайте конкурса сообщается, что авторами концепции являются художник-постановщик Флориан Видер и дизайнер света Фредрик Стормби.

«Подвижные светодиодные кубы, светодиодные полы, свет, видео и сценические технологии будут объединены, чтобы создать впечатляющие вариации на арене, в то время как сцена расположена прямо посередине зала и имеет форму креста, – говорится в описании. – Отправной точкой является монументальная инсталляция из видео и света, расположенная над сценой, где световой дизайн был создан так, чтобы по-настоящему охватить артистов и их выступления».

«Ничего подобного мы раньше не видели на Евровидении, и эта концепция дает нам безграничные возможности для создания уникальных пространств и выразительных средств. Творение Флориана и Фредрика просто фантастическое и будет очень интересно увидеть конечный результат», – отметил исполнительный продюсер конкурса Эбба Адиэльссон.

Евровидение-2024 состоится в Швеции в городе Мальме. Гранд-финал пройдет 11 мая, а полуфиналы запланированы на 7-е и 9 мая.