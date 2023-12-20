Из кино на фронт: служебный автомобиль сравнили с фургоном из известной комедии

Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в США, поделился изображением российской машины «буханки», настоящее название которой УАЗ-452, для борьбы с БПЛА на крыше, сообщает Daily Star.

Его маскировка повлекла за собой истерику, ведь вместо того, чтобы скрыть автомобиль, дополнения сделали его еще более заметным.

Машину сравнили с Ford Econoline из фильма 1994 года «Тупой и еще тупее».

Econoline в фильме выглядела как огромная собака на колесах после того, как персонаж Джеффа Дэниелса Гарри Данн потратил все свои сбережения на переоборудование служебного фургона в передвижной бизнес по уходу за собаками под названием Mutt Cutts.

После того, как Ли на это указали, он признался: «Я тоже об этом думал».

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