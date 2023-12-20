МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОТИВ ⟩ Власти Амстердама хотят перенести один из символов города

Мэр Фемке Халсема хочет искоренить этот район и переместить его из центральной части города в специально построенный центр, стремясь лишить Амстердам имиджа «города грехов», одновременно сократив количество туристов и мелких преступлений в этом районе, сообщает RTE.

«Бульвар Европа в южном округе оказался наиболее удачным местом для нового эротического центра», - заявила представительница города. «Этот выбор будет представлен городскому совету в начале следующего года», - добавили в заявлении, отметив, что ожидают, что пройдет семь лет, прежде чем центр сможет открыться.

Халсема уже давно выступает против «квартала красных фонарей», известного как Де Валлен, с его неоновыми окнами в домах у канала, где проститутки ждут клиентов.

Бульвар Европа, расположенный на окраине главного делового района Амстердама, являлся одним из трех вариантов строительства эротического центра, где будет 100 комнат для секс-работников.

Но планам города противостоят местные жители, которые не хотят, чтобы новый объект был расположен у их порога, а также сами работницы секс-индустрии.

В результате выбора места «эротический центр» окажется рядом с Европейским агентством по лекарственным средствам, которое также выступило против этого шага, заявив, что это может повлиять на безопасность людей, работающих допоздна в офисе.