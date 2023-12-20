«ДАЙ МНЕ РУКУ» ⟩ Необычный дуэт точно растопит сердца жительниц Эстонии: рэпер Yugo и Вадим Викс представили музыкальную новинку

Певец с академическим вокалом, который появляется на сцене в строгих костюмах, и дерзкий рэпер с цепями и татуировками: кто бы мог подумать, что такой необычный дуэт плохого и хорошего мальчиков станет столь проникновенным.

Исполнители признались, что песня далась непросто. Было проделано очень много работы за достаточно короткий промежуток времени: сна было мало, но горели глаза.

«Во время работы над проектом появилась мысль украсить трек видеорядом, поэтому приятного просмотра», - говорит Yugo. Действительно, премьеру песни с видеорядом смотреть куда интереснее. И хотя пока это всего лишь нарезка рабочего процесса, недавно родившейся дуэт не исключает, что вскоре родится полноценный видеоклип.

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