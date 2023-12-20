В среду, 20 декабря, таллиннские исполнители рэпер Yugo и певец Вадим Викс представили музыкальную новинку. Их совместная композиция называется «Дай мне руку».
«ДАЙ МНЕ РУКУ» ⟩ Необычный дуэт точно растопит сердца жительниц Эстонии: рэпер Yugo и Вадим Викс представили музыкальную новинку
Певец с академическим вокалом, который появляется на сцене в строгих костюмах, и дерзкий рэпер с цепями и татуировками: кто бы мог подумать, что такой необычный дуэт плохого и хорошего мальчиков станет столь проникновенным.
Исполнители признались, что песня далась непросто. Было проделано очень много работы за достаточно короткий промежуток времени: сна было мало, но горели глаза.
«Во время работы над проектом появилась мысль украсить трек видеорядом, поэтому приятного просмотра», - говорит Yugo. Действительно, премьеру песни с видеорядом смотреть куда интереснее. И хотя пока это всего лишь нарезка рабочего процесса, недавно родившейся дуэт не исключает, что вскоре родится полноценный видеоклип.
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