ВИДЕО ⟩ Гастролирующая вместе с детьми Сильвия Ильвес рассказала об одном из самых безумных выступлений в своей карьере

Сильвия Ильвес дает рождественские концерты со своими сыновьями в разных уголках Эстонии. Ее также приглашают выступить на корпоративных рождественских вечеринках. «Недавно в одной компании было мероприятие, на котором все присутствующие были мужчинами и вели себя развязно. Мне стоило большого труда уйти оттуда», - рассказывает Ильвес. К счастью, музыканта сопровождал таинственный «охранник», который помог покинуть рождественскую вечеринку и отправиться на следующий концерт.
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Сильвия Ильвес вместе со своими двумя старшими сыновьями отправится в турне по церквям Эстонии, чтобы подарить слушателям прекрасное рождественское музыкальное впечатление. 19 декабря, в 19:00 уже можно было послушать замечательную рождественскую программу в церкви Святого Павла в Тарту. 26 декабря в 19:00 концерт пройдет в церкви Тюри, а 27 декабря - в таллиннской церкви Каарли.