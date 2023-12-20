ВИДЕО ⟩ Гастролирующая вместе с детьми Сильвия Ильвес рассказала об одном из самых безумных выступлений в своей карьере

Сильвия Ильвес дает рождественские концерты со своими сыновьями в разных уголках Эстонии. Ее также приглашают выступить на корпоративных рождественских вечеринках. «Недавно в одной компании было мероприятие, на котором все присутствующие были мужчинами и вели себя развязно. Мне стоило большого труда уйти оттуда», - рассказывает Ильвес. К счастью, музыканта сопровождал таинственный «охранник», который помог покинуть рождественскую вечеринку и отправиться на следующий концерт.