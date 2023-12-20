БЕДЫ НАЛЕТЯТ КАК МЕТЕЛЬ ⟩ Павел Глоба сделал предупреждение на январь для двух знаков Зодиака

Астролог Павел Глоба предупредил два знака Зодиака о возможных проблемах в январе. Мер лучше принимать уже сейчас.
Овны
Представители этого знака Зодиака попадут в финансовую ловушку с долгами, которые начнут расти бешеными темпами. Такая обстановка отразится не только на вашем кошельке, но и внесет раздор в вашу семью и может повлиять на здоровье. Будьте осторожнее, а чтобы минимизировать последствия, постарайтесь до конца доводить то, что задумали.
Рыбы
Рыбы станут жертвами свой же неосторожности. В начале 2024 года вы поймете, что зря доверили постороннему человеку распоряжаться вашей жизнью. Но как говорится, из любой ситуации можно найти выход. И вам нужно воспользоваться своими сильными качествами, чтобы выбраться из этой западни. Вспомните, что вы можете проявить решительность и настойчивость.