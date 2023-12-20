БЕДЫ НАЛЕТЯТ КАК МЕТЕЛЬ ⟩ Павел Глоба сделал предупреждение на январь для двух знаков Зодиака

Овны

Представители этого знака Зодиака попадут в финансовую ловушку с долгами, которые начнут расти бешеными темпами. Такая обстановка отразится не только на вашем кошельке, но и внесет раздор в вашу семью и может повлиять на здоровье. Будьте осторожнее, а чтобы минимизировать последствия, постарайтесь до конца доводить то, что задумали.