ВИДЕО ⟩ Снег рухнул с крыш: взрыв на рождественской вечеринке в Пярну произвел фурор в Сети

Коллектив научного театра Keemia Tund (Урок химии) поделился на своей странице в Facebook видеозаписью эксперимента, который проводился на рождественской вечеринке в Пярну. Во дворе частного дома произошел взрыв, в результате которого снег упал с крыши соседнего здания. Линии электропередач также отчистились от снега. «Я понятия не имею, почему это видео так быстро стало вирусным. Я не могу в это поверить», - говорит молодой человек, участвовавший в эксперименте, и удивляется тому, что за два дня видео с водородным взрывом набрало 123 000 просмотров в Сети.