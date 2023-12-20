Коллектив научного театра Keemia Tund (Урок химии) поделился на своей странице в Facebook видеозаписью эксперимента, который проводился на рождественской вечеринке в Пярну. Во дворе частного дома произошел взрыв, в результате которого снег упал с крыши соседнего здания. Линии электропередач также отчистились от снега. «Я понятия не имею, почему это видео так быстро стало вирусным. Я не могу в это поверить», - говорит молодой человек, участвовавший в эксперименте, и удивляется тому, что за два дня видео с водородным взрывом набрало 123 000 просмотров в Сети.
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ВИДЕО ⟩ Снег рухнул с крыш: взрыв на рождественской вечеринке в Пярну произвел фурор в Сети
Видеоролик был опубликован в понедельник утром на странице научного театра Keemia Tund в Facebook. Уже к концу дня он собрал 77 000 просмотров. На момент публикации статьи, видео набрало уже 124 000 просмотров. В ролике показан большой голубой воздушный шар, который взрывается.