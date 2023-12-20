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«МАШИНА ЛЮБВИ» ⟩ Виктория Бекхэм показала мужа с необычного ракурса

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Модель Виктория Бекхэм поделилась очень личными кадрами.

В последнее время Виктория Бекхэм буквально сводит с ума поклонниц своего мужа, экс-футболиста Дэвида Бекхэма. На днях модель опубликовала в личном блоге фото супруга в одних трусах. На этот раз решила снять хоум-видео.

Она подловила мужа, занимающегося в домашнем спортзале, оборудованному всеми видами тренажеров. Правда, к ним экс-капитан сборнй Англии не притронулся. Отжимания от пола с определенных ракурсов были куда более эффектными.

«Утренняя тренировка с этой Машиной Любви», - подписала кадры Виктория.

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