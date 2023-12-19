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ВИДЕО ⟩ «Что происходит?» Рекламный щит в центре Тарту вызвал недоумение у местных жителей

Limon.ee
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Тарту
Тарту Фото: Sille Annuk / kuvatõmmis TikToki videost

Обычно рекламные щиты перед Kaubamaja в Тарту сверкают красивой рекламой, но несколько дней назад местные жители были удивлены довольно странным зрелищем. 

На видео, опубликованном в TikTok несколько дней назад, изображен рекламный щит перед Kaubamaja в Тарту, на котором вместо рекламы отображается сообщение об ошибке компьютера, связанной с зарядным устройством и клавиатурой. Хотя подобную ошибку, вероятно, видели многие пользователи компьютеров, вид такого гигантского рекламного щита в центре Тарту вызвал беспокойство, а видео, загруженное в TikTok, за несколько дней просмотрели уже более 82 000 раз.

@pirn.hub Tartu kaubamaja#nogu #fyp #munn #eesti #pirnhub #foryoupage #ForYou #munnsitt #view #tartu #lol ♬ sonido original - OVER THE HORIZON
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