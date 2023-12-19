ВИДЕО ⟩ «Что происходит?» Рекламный щит в центре Тарту вызвал недоумение у местных жителей

На видео, опубликованном в TikTok несколько дней назад, изображен рекламный щит перед Kaubamaja в Тарту, на котором вместо рекламы отображается сообщение об ошибке компьютера, связанной с зарядным устройством и клавиатурой. Хотя подобную ошибку, вероятно, видели многие пользователи компьютеров, вид такого гигантского рекламного щита в центре Тарту вызвал беспокойство, а видео, загруженное в TikTok, за несколько дней просмотрели уже более 82 000 раз.