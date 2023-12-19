«Я ДОЛГО НЕ ПРОЖИВУ» ⟩ Стали известны подробности последних часов жизни «Пухляша» Красилова

Как пишут российские СМИ, дежурная по подъезду видела жильца примерно в три часа ночи в понедельник. Артист вернулся домой на такси. Свидетельница рассказала, что он был нетрезв, но мог стоять на ногах.

Известно, что перед смертью Дмитрий Красилов побывал на премьере новогодней комедии. Он активно делился с подписчиками в соцсетях кадрами мероприятия, прошедшего в московском кинотеатре «Октябрь».

«Посмотрел фильм – для семейного просмотра одобряю!» – написал он.

Примечательно, что сам Пухляш часто говорил своим друзьям о том, что «долго не проживет». Как пишет Shot со ссылкой на свой источник, Красилов не ограничивал себя в еде и алкоголе. При этом он много работал и любил отдыхать.

«Иногда после вечеринки мог поехать в ночной клуб», – цитирует канал собеседника.

По воспоминаниям друзей артиста, Дмитрий предсказывал свою скорую смерть.

«Я знаю, я долго не проживу», — цитирует SHOT одного из друзей «Пухляша».

Напомним, что шоумена нашли голым возле кровати.

Журнал Forbes в 2020 году включил Красилова в список номинантов рейтинга «30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет». Несмотря на то, что Little Big отказались от дальнейшего сотрудничества с танцором, он продолжал карьеру на телевидении. В последние годы Дмитрий снимался в проекте «Караоке в большом городе» на канале МУЗ ТВ.