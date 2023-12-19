Обыкновенный анекдот стал причиной настоящего чуда

Прорыв, произошедший в августе в 2022 году, стал лишь первым шагом в долгой борьбе за Флюэллен, старательно работающей над восстановлением речи и подвижности после пребывания в состоянии кокона, когда время остановилось, а ее мозг медленно заживал, сообщает People.

«Когда она проснулась, я сначала испугался, потому что она смеялась, а она никогда этого не делала», - рассказал сын женщины Джулиан, которому было 11 лет, когда его мама впала в кому

«Она очнулась, но не совсем. Она не могла говорить, но кивала», - сказала 60-летняя Пегги. «Сначала она по-прежнему много спала, но потом, через несколько месяцев, она стала сильнее», - добавила она.

«Это большая редкость», – прокомментировал доктор Ральф Ван, ее врач в реабилитационной больнице в Мичигане. «Не просто проснуться, но и добиться прогресса. Возможно, 1-3% пациентов просыпаются и достигают столь значимого прогресса».

Ужас, ставший чудом, для Флюэллен начался с обычного утра в понедельник, 25 сентября в 2017 году. Тогда 35-летняя жена и мама троих мальчиков из маленького городка Найлс какраз отвезла своих сыновей в школу и собиралась на работу. Это было ее последнее типичное утро. Согласно сообщению местной радиостанции WSJM, в 8:23 утра она врезалась в опору электропередачи. Дженнифер оставалась в коме почти пять лет, в течение которых ее мама Пегги, только недавно ушедшая с работы, оставалась рядом с ней, посещая ее почти каждый день, надеясь, что дочь однажды ответит ей.