НО ЕСТЬ НЮАНСЫ ⟩ Ватикан разрешил благословлять однополые пары

Католическим священникам теперь разрешено благословлять гомосексуальные пары. В понедельник, 18 декабря, Дикастерия доктрины веры – ведомство, отвечающее за ортодоксальность и чистоту вероучения и морали, проповедуемых в Римско-католической церкви – с разрешения папы Франциска опубликовала соответствующую декларацию «Fiducia supplicans» (взывая к доверию). Однако этот шаг не является поворотом на 180 градусов в отношении церкви к гомосексуальным отношениям, отмечает MixNews со ссылкой на агентство KNA.

В документе префект Дикастерии доктрины веры аргентинский кардинал Виктор Фернандес проводит очень четкое различие между таинством брака и благословением любящих друг друга людей. Согласно церковной доктрине, секс разрешен только в браке между мужчиной и женщиной; только гетеросексуальные пары могут венчаться в церкви. И «Fiducia supplicans» не меняет этого отношения, подчеркнул Фернандес. Поэтому священники, благословляющие гомосексуальную пару, должны следить за тем, чтобы этот акт не выглядел как брак – то есть как таинство.

Благословение не может быть дано в связи с гражданской церемонией или регистрацией гражданского партнерства. Пара не может появляться в свадебных нарядах, и такие типичные жесты, как обмен кольцами, также являются табу.

Еще одно требование: священник не может благословлять двух мужчин или двух женщин во время церковной службы, которая, как указывает кардинал Фернандес, отведена для отношений, соответствующих Божьим планам в творении.

Своим актом префект ни в коем случае не ставит под сомнение фундаментальную позицию Церкви в отношении гомосексуальности, а именно, что однополые интимные акты «по своей сути неправильны». Именно об этом говорится в Катехизисе, своеобразном руководстве для католиков. В то же время «Fiducia supplicans» является большим шагом вперед в смысле призыва папы Франциска к созданию церкви для «всех, всех, всех». Ведь еще в феврале 2021 года Дикастерия доктрины веры запретила благословлять однополые пары. Эксперты указывают, что декларация в меньшей степени касается сексуальной морали, а в большей – вопроса об открытых приходах, в которых гомосексуалы также должны чувствовать себя желанными гостями, указывает KNA.