ФОТО ⟩ «Только с шипами на ногах, иначе пройти невозможно!»: Из-за оттепели железнодорожные перроны стали смертельно опасными

В понедельник утром людям пришлось приложить немало усилий, чтобы сесть на поезд живыми и здоровыми. Особенно опасной была ситуация в Рийсипере, где вся платформа была покрыта льдом. «Мы определенно не были удовлетворены качеством работы подрядчика вчера», - прокомментировал Алар Лауримаа, управляющий имуществом северного региона Eesti Raudtee. По словам Прийта Сипельгаса, управляющего директора SOL Baltics Estonia, задержка была вызвана большой скользкостью, из-за чего объем работ оказался выше ожидаемого.