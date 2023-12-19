В понедельник утром людям пришлось приложить немало усилий, чтобы сесть на поезд живыми и здоровыми. Особенно опасной была ситуация в Рийсипере, где вся платформа была покрыта льдом. «Мы определенно не были удовлетворены качеством работы подрядчика вчера», - прокомментировал Алар Лауримаа, управляющий имуществом северного региона Eesti Raudtee. По словам Прийта Сипельгаса, управляющего директора SOL Baltics Estonia, задержка была вызвана большой скользкостью, из-за чего объем работ оказался выше ожидаемого.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ «Только с шипами на ногах, иначе пройти невозможно!»: Из-за оттепели железнодорожные перроны стали смертельно опасными
Вчера в социальных сетях появилась фотография платформы на железнодорожной станции Риисипере, где не было ни одного места, которое не было бы покрыто скользким слоем льда. «Удержаться на ногах - та еще задача», - написал Тойво.