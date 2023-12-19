1600 ЕВРО ЗА НОВУЮ ПОМОЙКУ ⟩ Таллиннские пиротехники рассказали, как не испортить праздник себе и окружающим

Профессиональные пиротехники и представители магазина фейрверков Tulepood - Антон Бабенко и Дмитрий Макови показали и рассказали как следует обращаться с одним из главных атрибутов зимних праздников.

Дмитрий поделился историей из личного опыта: «Отмечали день рождения друга, запустили фейерверки, потом я попросил их утилизировать, но не сказал, чтобы в помойку не выкидывали. Через 20 минут я увидел под окном пожарную машину, которая тушила помойку. Итог - другу пришлось заплатить 1600 евро за новую».

Всегда необходимо соблюдать временные рамки и правила предусмотренные законом. Помнить где и когда разрешено использовать пиротехнику. Антон и Дмитрий настоятельно рекомендуют не покупать фейерверки у непроверенных продавцов или с рук на улице, так как они могут быть некачественными, поврежденными или просроченными. В таких случаях фейерверк может сработать неправильно и нанести вред здоровью или имуществу.

В случае с небольшими пиротехническими изделиями всегда важно убедиться, что они стоят ровно и чем-то поддерживаются. Если на земле лежит снег, то из него всегда можно сделать опору для фейерверка или же можно воспользоваться подручными средствами, например, камнями или уже отработанными салютами.

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, это то, что уже отстрелявшие фейерверки нельзя сразу выбрасывать, ведь внутри они могут продолжать тлеть, а это может привести к очень неприятным последствиям, о которых говорилось выше.

Также профессионалы отметили, что интерес к фейерверкам и салютам не падает и в среднем покупатели тратят на пиротехнику от 50 до 100 евро, однако есть и истинные фанаты, готовые потратить гораздо больше.