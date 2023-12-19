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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Семья обнаружила на своей елке нежданного гостя, который тихонько жил на ней три дня

Limon.ee
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Семья заметила на своей елке нежданного гостя, который тихонько жил на ней три дня
Семья заметила на своей елке нежданного гостя, который тихонько жил на ней три дня Фото: Postimees

В доме, кроме людей, живут три собаки, но никто ничего не заметил.

Мишель Уайт из Кентукки (США) купила рождественскую елку, и наряженное дерево простояло в гостиной четыре дня, прежде чем выяснилось, что там кое-кто поселился, сообщает UPI

Мишель рассказала, что птице каким-то образом удалось оставаться незамеченной на дереве в течение четырех дней.В доме, кроме людей, живут три собаки. Также комнатой, где расположена елка, регулярно пользуются.

Тайна раскрылась благодаря Бобби Хейсу, владельцу и сотруднику компании «Magic Carpet Cleaning». Он прибыл в дом Мишель чистить ковры и заметил, что ветки елки подозрительно шевелятся. Рассмотрев дерево внимательно, работник сильно удивился - на елке пряталась молодая сова.

Бобби Хейс обнаружил на елке у своих клиентов сову.
Бобби Хейс обнаружил на елке у своих клиентов сову. Фото: Postimees

Поскольку хозяйки не было дома, Бобби сфотографировал сову и отправил женщине снимок. При этом Мишель поначалу решила, что это такой веселый розыгрыш, устроенный с помощью реалистичной игрушки.

В итоге именно Бобби поймал и забрал сову, чтобы передать ее соответствующим службам. А хозяйка дома до сих пор не может прийти в себя. 

«Я была шокирована и ошеломлена», – пишет Мишель Уайт в соцсетях.

Смотрите видео! А на вашей елке никто не прячется?

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