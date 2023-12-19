ВИДЕО ⟩ IKEA предлагает на Рождество фрикадельки размером с индейку!

Когда было объявлено о создании гигантской фрикадельки, многие задались вопросом, не шутка ли это. «Пожалуйста, пусть это будет правдой!» - писали в комментариях. Теперь же можно с уверенностью сказать, что да, гиганты настоящие!

Одна такая фрикаделька весит 4,5 килограмма, такую красотку смогут получить всего шестьдесят счастливчиков, участвующих в розыгрыше в Instagram. Будут разыграны 30 классических фрикаделек и 30 растительных шариков. Пока что в Эстонии будут доступны только традиционные фрикадельки, так как розыгрыш будет проходить только в Великобритании.

Мебельный гигант предлагает фрикадельки с 1960-х годов, но традиционный рецепт фрикаделек, который сейчас представлен на прилавках, был изобретен шведским шеф-поваром Северином Сьёстедтом в 1985 году. Вкусные, доступные и простые в подаче фрикадельки IKEA появились на свет после 10 месяцев неустанных экспериментов и дегустаций.