Когда самая длинная ночь 2023 года: день зимнего солнцестояния и его главные особенности

Зимнее солнцестояние – уникальное астрономическое явление. Возникает оно в результате максимального наклона оси Земли по отношению к Солнцу. В Северном полушарии именно с этого дня начинается астрономическая зима. В Южном полушарии в то же время проходит день летнего солнцестояния, пишет ТСН.

Когда день зимнего солнцестояния 2023 года

День зимнего солнцестояния еще называют солнцеворотом. Солнце находится ближе всего к Земле за весь год. Чаще день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря (реже бывает 20 или 23 декабря). Однако в годы, предшествующие високосному, зимнее солнцестояние происходит 22 декабря. Именно таков 2023 год. Он начнется в 05:27 по эстонскому времени.

Солнцеворот в году не единственный. Он бывает дважды в год. Первый приходится на июнь и называется в Северном полушарии день летнего солнцестояния. Тогда ночь самая короткая, а день самый длинный. А после этого день начинает постепенно уменьшаться.

Что означает день зимнего солнцестояния

Наши предки всегда жили в согласии с циклами солнца, а потому уделяли этому небесному телу особое внимание. Именно поэтому древние славяне считали день, когда Солнце начинает приносить больше тепла, окончательной победой света над тьмой, а летом над зимой. В то время Солнце считалось символом возрождения, новой жизни.