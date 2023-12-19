ВОТ ЭТО УДАЧА! ⟩ 100 тысяч долларов за безделушку, найденную на барахолке

В штате Вирджиния, США, женщина по имени Джессика Винсент приобрела в июне этого года стеклянную вазу в комиссионном магазине за $3,99 (3,60 евро). Однако позже она узнала ее ценность и перепродала на аукционе уже за 100 тысяч долларов (91 428 евро), пишет TSN.
Джессика Винсент приобрела вазу красно-зеленого цвета в комиссионном магазине Goodwill. Об этом сообщает The New York Times.
Внизу изделия женщина заметила маленькую букву «М», которая, по ее мнению, могла означать Мурано - остров возле Венеции, который считают исторической родиной итальянской стеклянной посуды.
Тогда Джессика подумала, что изделие может иметь большую ценность. Однако, когда она подошла к кассе, то услышала стоимость в $3,99.
После покупки вазы женщина принялась искать в Интернете информацию. В соцсетях она узнала, что вазу, вероятно, спроектировал известный итальянский архитектор Карло Скарпа.
«У меня было ощущение, что это может быть изделие за 1000 или 2000 долларов. Но я точно не понимала (стоимость вазы – ред), пока не провела чуть больше исследований», – рассказала Джессика.
Затем Джессика прислала фото вазы аукционному дому Wright. Как рассказали специалисты, изделие является частью серии Pennellate, разработанной Карлом Скарпой в 1940-х годах.
«У меня было ощущение, что это может быть изделие за 1000 или 2000 долларов. Но я точно не понимала сколько она может стоить, пока не провела чуть больше исследований», - рассказала Джессика.
Затем Джессика прислала фото вазы аукционному дому Wright. Как рассказали специалисты, изделие является частью серии Pennellate, разработанной Карлом Скарпой в 1940-х годах. Сколько в мире существует подобных ваз – неизвестно. Ваза изготовлена из итальянского стекла, на котором не было ни одной трещины.
В конце концов вазу продали более чем за $107 100 тысяч (97 918 евро) неизвестному частному коллекционеру искусства из Европы.
Джессика Винсент получила около $83,5 тысяч (76 341 евро), а аукционный дом - $23,6 тысяч (21 576 евро).
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