Елки из биотуалетов, фонарей и книг: смотрите, какие необычные конструкции украшают разные города Эстонии

Каждый год весь мир с нетерпением ждет рождественских праздников, и жители Эстонии - не исключение. Именно в конце ноября города и населенные пункты нашей страны начинают украшать рождественскими елями и гирляндами, а в воздухе появляется запах глинтвейна, корицы и мандаринов.