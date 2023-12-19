Дожить до 105 лет и ни в чем себе не отказывать: в чем секрет?

Как пишет WCPO , на прошлой неделе в американском штате Огайо отпраздновала свой 105-й день рождения жительница городка Лавленд Флоренс «Фло» Хекман . И одним из ее любимых напитков является Fireball - популярный в Северной Америке бренд ликёра на основе канадского виски.

Секрет Фло в том, как прожить долгую и счастливую жизнь, заключается в том, чтобы всегда заботиться о себе, находить хорошее в людях, быть счастливым, «не быть капризным» и научиться жить с тем, что у вас есть.