Дожить до 105 лет и ни в чем себе не отказывать: в чем секрет?

Считается, что здоровый образ жизни является главным залогом долголетия. Многие долгожители именно это и советуют. Однако нельзя обойти вниманием и случаи, когда люди наслаждаются спиртным чуть ли не ежедневно и доживают до 100 лет, пишет Unian.
Как пишет WCPO, на прошлой неделе в американском штате Огайо отпраздновала свой 105-й день рождения жительница городка Лавленд Флоренс «Фло» Хекман. И одним из ее любимых напитков является Fireball - популярный в Северной Америке бренд ликёра на основе канадского виски.
Секрет Фло в том, как прожить долгую и счастливую жизнь, заключается в том, чтобы всегда заботиться о себе, находить хорошее в людях, быть счастливым, «не быть капризным» и научиться жить с тем, что у вас есть.
Некоторые из ее любимых увлечений - это ежедневные 20-минутные упражнения, просмотр матчей любимой футбольной команды, смакование Fireball, игра на органе, прогулки, танцы и общение с друзьями в их кампусе для пожилых людей Traditions of Deerfield.