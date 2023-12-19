Супруга украинского президента Владимира Зеленского, первая леди Украины Елена Зеленская в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказала, как полномасштабная война повлияла на ее семью. Видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины, пишет Гордон.
«Мы не можем быть вместе и в этом нет его вины». Первая леди Украины рассказала, где сейчас живет ее муж
«Эта война меняет все, разделяет семьи. Мы сейчас не можем жить все вместе. Мы живем с детьми, Мой муж постоянно живет на работе. Да мы иногда можем видеться, но это не может быть постоянно. Детям его не хватает, конечно. К счастью, мы все знаем, за что мы боремся, за что он берется, почему мы не можем быть вместе, и в этом нет его вины. И дети все это прекрасно понимают. Просто хочется больше времени, чтобы быть вместе», – сказала Зеленская.
Она добавила, что невозможность свободно планировать свою жизнь более чем на несколько дней или максимум неделю является трагедией всех украинцев.
«Психологически украинцы истощены, но у нас нет другого выхода, как держаться и ждать на воссоединение. Почему все еще хотят победы, чтобы закончилась война? Чтобы снова встретиться, чтобы можно было быть семьей вместе, особенно это ощущается сейчас перед рождественскими праздниками, когда по традиции вся семья должна собраться за одним столом, а эта традиция невозможна сейчас для многих», – подчеркнула она.