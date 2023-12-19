«Мы не можем быть вместе и в этом нет его вины». Первая леди Украины рассказала, где сейчас живет ее муж

«Эта война меняет все, разделяет семьи. Мы сейчас не можем жить все вместе. Мы живем с детьми, Мой муж постоянно живет на работе. Да мы иногда можем видеться, но это не может быть постоянно. Детям его не хватает, конечно. К счастью, мы все знаем, за что мы боремся, за что он берется, почему мы не можем быть вместе, и в этом нет его вины. И дети все это прекрасно понимают. Просто хочется больше времени, чтобы быть вместе», – сказала Зеленская.