На охраняемую сосну Арбимяэ, растущую в городе Эльва, обрушилось пять-шесть тонн тяжелого снега. Прийт Сийманн (17 лет), молодой человек из Эльва, поспешил на помощь дереву и вызволил его из снежного плена. «Когда мы приехали, там уже были люди. Они стали смотреть, как я буду очищать дерево без подъемника. Работа была совсем не трудной, скорее веселой», - говорит Прийт.
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Молодой житель Эльва помог сохранить символ города: «Работа оказалась совсем не сложной, а скорее веселой»
Сосна Арбимяэ, символ города Эльва, грозила сломаться под тяжестью снега. Обеспокоенные жители Эльва написали в социальных сетях, что дерево необходимо как можно скорее очистить от снега, чтобы оно не сломалось, как многие другие деревья.