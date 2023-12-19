Молодой житель Эльва помог сохранить символ города: «Работа оказалась совсем не сложной, а скорее веселой»

«Я только что пришел со двора, очищала от снега деревья вокруг дома. Я просматривала Facebook и увидела фотографию сосны в Эльва. Я прочитал комментарии, и там обсуждалось, можно ли убрать снег с дерева, чтобы оно не сломалось», - рассказывает 17-летний Прийт Сийманн, который, не раздумывая, предложил свою помощь. «Я сразу же написал, что могу помочь. Я взял оборудование и отправился к дереву. Когда я приехал, там была толпа. Они стали смотреть, как я буду очищать дерево без подъемника. Работа оказалась совсем не сложной, а скорее веселой. Мне понравилось очищать дерево, и теперь я думаю, что если бы снег остался на месте, дерево получило бы много повреждений», - говорит Прийт.