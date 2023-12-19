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Молодой житель Эльва помог сохранить символ города: «Работа оказалась совсем не сложной, а скорее веселой»

Трийн Роос Хевели Туйск
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Фото: Erakogu

На охраняемую сосну Арбимяэ, растущую в городе Эльва, обрушилось пять-шесть тонн тяжелого снега. Прийт Сийманн (17 лет), молодой человек из Эльва, поспешил на помощь дереву и вызволил его из снежного плена. «Когда мы приехали, там уже были люди. Они стали смотреть, как я буду очищать дерево без подъемника. Работа была совсем не трудной, скорее веселой», - говорит Прийт.

Сосна Арбимяэ, символ города Эльва, грозила сломаться под тяжестью снега. Обеспокоенные жители Эльва написали в социальных сетях, что дерево необходимо как можно скорее очистить от снега, чтобы оно не сломалось, как многие другие деревья.

«Я только что пришел со двора, очищала от снега деревья вокруг дома. Я просматривала Facebook и увидела фотографию сосны в Эльва. Я прочитал комментарии, и там обсуждалось, можно ли убрать снег с дерева, чтобы оно не сломалось», - рассказывает 17-летний Прийт Сийманн, который, не раздумывая, предложил свою помощь. «Я сразу же написал, что могу помочь. Я взял оборудование и отправился к дереву. Когда я приехал, там была толпа. Они стали смотреть, как я буду очищать дерево без подъемника. Работа оказалась совсем не сложной, а скорее веселой. Мне понравилось очищать дерево, и теперь я думаю, что если бы снег остался на месте, дерево получило бы много повреждений», - говорит Прийт.

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