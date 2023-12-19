СНЕЖНАЯ ИЛИ НЕТ? ⟩ Синоптик Кайро Кийтсак: модели определили, какой будет погода на Рождество

«Модели едины в том, что скоро снова похолодает, а также вернутся снегопады», - пишет синоптик Кайро Кийтсак в социальных сетях, давая надежду, что к Рождеству погода снова станет по-настоящему зимней

По данным Агентства окружающей среды, сегодня дожди уйдут с запада Эстонии и островов на восток, и погода прояснится. На материке сохранится облачная и дождливая погода. Во второй половине дня дожди на материке прекратятся, и небо повсеместно прояснится. Температура воздуха 4-7 градусов, во второй половине дня понижение.

Во второй половине недели струйное течение начнет смещаться на юг, и по мере охлаждения воздушной массы осадки вновь станут более плотными. Активный субциклон, который достигнет берега Балтийского моря в конце недели, принесет снег и метели в некоторых местах. К праздникам погода станет холоднее, а снега станет вновь много.