«Потеряла контроль над мышцами». Сестра Селин Дион рассказала о состоянии певицы

«Есть спазмы, которые просто невозможно контролировать. Знаете это ощущение, когда просыпаетесь по ночам из-за судорог в ноге или икре? Это примерно такое же ощущение, но сразу во всех мышцах. Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль», - рассказала Клодетт.

«Она много работает, но не может контролировать свои мышцы. Что разбивает мне сердце, так это то, что она всегда была дисциплинированной».

По ее словам, несмотря на болезнь, певица мечтает вернуться на сцену и не исключает возможности, что это произойдет. Клодетт отметила, что заболевание малоизученное, поэтому рассуждать о том, как оно будет развиваться, очень трудно. «Голосовые связки - это мышцы, и сердце - тоже мышца. Это то, что меня пугает больше всего. Поскольку частота этого диагноза - один случай на миллион, ученые не провели достаточного количества исследований, ведь это затронуло не так много людей».

Ранее Клодетт говорила, что Селин Дион пока не прибегает к инвалидной коляске, хотя ее состояние пугает ее близких. «Мы не можем найти ни одного действенного лекарства, но важно иметь надежду». Она добавила, что поклонники присылают певице много писем и подарков, и что поддержка имеет для нее большое значение.

Синдром мышечной скованности - заболевание центральной нервной системы, которое вызывает прогрессирующую мышечную ригидность и спазмы мышц, часто превращая пациентов в «живую статую». Оно диагностируется, как правило, в 30-50 лет, причем чаще всего у женщин.

Ранее Дион рассказывала поклонникам, что у нее возникали сложности с мобильностью и что это состояние также влияет на ее голос, а в мае объявила в соцсетях об отмене своего мирового турне Courage («Мужество») по причине болезни.