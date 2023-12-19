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«Ты навсегда в нашей памяти»: Little Big обратился с пронзительными словами к внезапно умершему «Пухляшу»

Limon.ee
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Дмитрий Красилов в клипе Uno
Дмитрий Красилов в клипе Uno Фото: Кадр из видео

Группа Little Big прокомментировала смерть «Пухляша» из своих клипов Дмитрия Красилова. Музыкальный коллектив назвал произошедшее очень грустными новостями, выразив родным бывшего коллеги соболезнования.

«Не стало Дмитрия Красилова. Нашего друга и танцора, которого вы знаете по клипам Uno, Sex Machine и Tacos. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Дима, ты навсегда останешься в нашей памяти», - гласит заявление музыкантов.

Напомним, что широкую популярность Красилов получил после сотрудничества с Little Big. Однако сотрудничество танцора с группой не оказалось долгим - летом 2021 года их дороги разошлись. К тому времени артист уже сделал себе имя и начал сольную деятельность. А вчера, 18 декабря, стало известно об уходе Красилова из жизни. 29-летний «Пухляш» был найден мертвым в своей квартире в Москве. Предварительной причиной смерти назван сердечный приступ.

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