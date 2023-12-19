ПРАЗДНИЧНОЕ ФОТО ⟩ Юри Ратас печет пипаркооки: может, у кого-то есть секретный рецепт или совет

Депутат Рийгикогу Юри Ратас поделился на своей странице в Facebook по-настоящему праздничной фотографией, на которой он печет имбирное печенье у себя дома.

«Рождественские традиции всегда идут рука об руку, и для нашей семьи это всегда выпечка пряников! Нет ничего лучше, чем запах пипаркооков, которые пекутся дома в духовке», - говорит Ратас.

Политик поинтересовался рождественскими традициями своих подписчиков: «Ваша семья любит печь пипаркооки? Не стесняйтесь делиться фотографиями, и, может быть, у вас есть секретный рецепт или совет, как сделать их вкусными?»

«Очень хороший семьянин, пример для подражания другим папам», - пишут в комментариях. «Я восхищаюсь домашним имбирным печеньем». В комментариях к посту Ратаса есть множество фотографий настоящих шедевров.

Пипаркооки. Фото: Ekraanitõmmis.