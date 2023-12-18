Причина смерти танцора: от чего умер 29-летний «Пухляш» Дмитрий Красилов

Дмитрий Красилов был найден мертвым у себя в квартире в Москве днем 18 декабря. Накануне он работал в студии, но внезапно почувствовал себя плохо и отпросился домой. Вечером он не вышел на связь, на звонки утром тоже не ответил, поэтому друзья и коллеги поспешили приехать к нему, чтобы проверить. Но никто им не открыл дверь.