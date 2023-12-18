Причина смерти танцора: от чего умер 29-летний «Пухляш» Дмитрий Красилов

Скоропостижная смерть 29-летнего танцора Дмитрия Красилова, который более известен по псевдониму «Пухляш» шокировала многих. Причина смерти также обсуждается в соцсетях.
Дмитрий Красилов был найден мертвым у себя в квартире в Москве днем 18 декабря. Накануне он работал в студии, но внезапно почувствовал себя плохо и отпросился домой. Вечером он не вышел на связь, на звонки утром тоже не ответил, поэтому друзья и коллеги поспешили приехать к нему, чтобы проверить. Но никто им не открыл дверь.
Пришлось вызывать спасателей, а те уже взломали дверь и нашли «Пухляша» мертвым в квартире. Первые выводы о его кончине уже появились.
«Предварительно, Дмитрий Красилов скончался из-за болезни сердца. Она может быть связана с лишним весом. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза», - сказал инсайдер.
О дате, времени и месте прощания с Дмитрием Красиловым родные и близкие сообщат позднее.