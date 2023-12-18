Умер танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов

В Москве умер известный танцор, шоумен и актёр, 29-летний Дмитрий Красилов. Об этом сообщил телеграм-канал 112. Он стал популярным после съемок в клипе группы Little Big на трек Uno. Предварительно, Дмитрию стало плохо вчера, когда он возвращался с работы. Сегодня его тело нашли в его квартире без признаков жизни.