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Умер танцор из клипа Little Big Дмитрий Красилов

Limon.ee
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Дмитрий Красилов.
Дмитрий Красилов. Фото: Скриншот видео Youtube

В Москве умер известный танцор, шоумен и актёр, 29-летний Дмитрий Красилов. Об этом сообщил телеграм-канал 112. Он стал популярным после съемок в клипе группы Little Big на трек Uno. Предварительно, Дмитрию стало плохо вчера, когда он возвращался с работы. Сегодня его тело нашли в его квартире без признаков жизни.

Журнал Forbes в 2020 году включил Красилова в список номинантов рейтинга «30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет». Несмотря на то, что Little Big отказались от дальнейшего сотрудничества с танцором, он продолжал карьеру на телевидении. В последние годы Дмитрий снимался в проекте «Караоке в большом городе» на канале МУЗ ТВ.

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