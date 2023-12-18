УЧИТЕЛЬ ГОДА ⟩ Преподавателя арестовали за насилие над учениками

Учительница Жаклин Ма работала в школе с 2013 года и была названа учителем года в 2022 году. Женщина была арестована в марте этого года, когда в полицию обратился отец 12-летнего школьника.

По данным следствия, Ма занимался сексом с ребенком на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, она отправлял ему откровенно сексуальные фотографии и требовал того же в ответ. Учительница велела ученику записывать интимные действия дома, а затем отправлять видео ей. В ходе расследования выяснилось, что у женщины была еще одна жертва - 11-летний ученик. Учительница также отправляла ему сообщения сексуального характера.