ЭСТОНСКИЕ ВРАЧИ БЬЮТ ТРЕВОГУ ⟩ Проблемы с эрекцией могут на самом деле разбить сердце

Эрекция мужчины и ее отсутствие могут рассказать о его сердечно-сосудистом здоровье. Немногие мужчины понимают связь между здоровьем сердечно-сосудистой системы и импотенцией: около трети мужчин с эректильной дисфункцией также имеют склонность к сердечно-сосудистыми заболеваниям.

Эстонское исследование мужского здоровья показало, что треть мужчин в возрасте 40-49 лет не удовлетворены своей сексуальной жизнью. Эректильная дисфункция и нарушения эрекции были обнаружены у каждого пятого мужчины, а снижение сексуального интереса - у каждого седьмого.

«Один из основных способов связи здоровья сердца с эрекцией - это состояние артерий, которые обеспечивают приток крови, необходимый для создания и поддержания эрекции», - объясняет Бун Лим, консультант-кардиолог из Имперского колледжа Лондона, Великобритания.

К сожалению, слишком мало мужчин знают о связи между эрекцией и сердечными заболеваниями. Большинство людей винят в вялой эрекции возраст, но это не так.

Мужчины часто просыпаются с эрекцией. Когда мужчины начинают замечать, что ее больше нет, возможно, пришло время задуматься о здоровье сердца, говорит Леен Антонио, эндокринолог из Университетской больницы Левена в Бельгии.

Недавнее исследование показало, что потеря эрекции утром - один из признаков того, что с сердцем у мужчины не все в порядке. Согласно исследованию, мужчины, у которых по утрам регулярно возникает эрекция, на 22 процента чаще избегают инфарктов и инсультов.