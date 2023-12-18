«Решили, что мой счет останется закрытым и деньги мне не вернут!» Эстонский сервис денежных переводов Wise возмущает клиентов

«Прошло уже более десяти рабочих дней, а я до сих пор не получил доступ к своим деньгам. Что мне делать, ведь у меня на счету 20 000 долларов, и я волнуюсь», - пишет Джек в группе Wise (Transferwise) Scam Victims в Facebook, насчитывающей более 16 000 участников. Анонимный представитель компании Wise заявил, что безопасность клиентов является их главным приоритетом, и решение о закрытии счета никогда не принимается необдуманно, пишет Elu24.