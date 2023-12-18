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«Решили, что мой счет останется закрытым и деньги мне не вернут!» Эстонский сервис денежных переводов Wise возмущает клиентов

Анналийза Кёсс
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Обманутые клиенты Wise.
Обманутые клиенты Wise. Фото: Shutterstock / kuvatõmmis / Elu24 kollaaž

«Прошло уже более десяти рабочих дней, а я до сих пор не получил доступ к своим деньгам. Что мне делать, ведь у меня на счету 20 000 долларов, и я волнуюсь», - пишет Джек в группе Wise (Transferwise) Scam Victims в Facebook, насчитывающей более 16 000 участников. Анонимный представитель компании Wise заявил, что безопасность клиентов является их главным приоритетом, и решение о закрытии счета никогда не принимается необдуманно, пишет Elu24.

Подобные проблемы в течение долгого времени возникали у многих людей, пользующихся услугами денежных переводов Wise, но в последний месяц количество жалоб снова возросло.

«На моем счете в Wize, которым я без проблем пользовался с июля по 10 ноября этого года, было около 1 650 евро. Именно в этот день Wise решил закрыть мой счет, даже не предупредив меня», - пишет Константинос, который впоследствии дважды обращался в компанию с жалобами.

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