«Прошло уже более десяти рабочих дней, а я до сих пор не получил доступ к своим деньгам. Что мне делать, ведь у меня на счету 20 000 долларов, и я волнуюсь», - пишет Джек в группе Wise (Transferwise) Scam Victims в Facebook, насчитывающей более 16 000 участников. Анонимный представитель компании Wise заявил, что безопасность клиентов является их главным приоритетом, и решение о закрытии счета никогда не принимается необдуманно, пишет Elu24.
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«Решили, что мой счет останется закрытым и деньги мне не вернут!» Эстонский сервис денежных переводов Wise возмущает клиентов
Подобные проблемы в течение долгого времени возникали у многих людей, пользующихся услугами денежных переводов Wise, но в последний месяц количество жалоб снова возросло.