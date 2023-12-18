ГОД ДРАКОНА ОСЧАСТЛИВИТ ⟩ Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые в 2024-м сойдут с ума от любви

Астролог, писатель и публицист Павел Глоба назвал двух представителей зодиакальных созвездий, которым невероятно повезет в любви в 2024 году. Фантастическое любовное везение коснется двух представителей зодиакального круга – Раков и Стрельцов.
Рак
В 2024 году звезды подарят Ракам привлекательность и харизму. Раки-одиночки могут рассчитывать на судьбоносную встречу в начале года. Те представители водного знака, кто находится в отношениях, смогут "перезапустить" влюбленность. Романтика и гармония вернутся. 2024 год – лучшее время для заключения брака и зачатия детей.
Стрелец
Представители огненного знака в 2024 году могут потерять голову от любви. Стрельцов ждет головокружительных роман, который способен перерасти в серьезные, крепкие отношения. Год хорош для серьезных шагов, например, удачным станет предложение руки и сердца.