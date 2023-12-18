ГОД ДРАКОНА ОСЧАСТЛИВИТ ⟩ Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые в 2024-м сойдут с ума от любви

Рак

В 2024 году звезды подарят Ракам привлекательность и харизму. Раки-одиночки могут рассчитывать на судьбоносную встречу в начале года. Те представители водного знака, кто находится в отношениях, смогут "перезапустить" влюбленность. Романтика и гармония вернутся. 2024 год – лучшее время для заключения брака и зачатия детей.