ДОВЕЛ ЗРИТЕЛЕЙ ДО СЛЕЗ! ⟩ Первое выступление Костомарова на льду после ампутации

Это второй выход Костомарова за последнюю неделю. Первое же выступление спортсмена после тяжёлой болезни состоялось на дневном представлении шоу. Компанию ему составила жена Оксана Домнина. Номер супругов растрогал зрителей до слёз - фигуристу аплодировали стоя. «Кармен» в дуэте с Навкой посетители встретили не менее горячо.