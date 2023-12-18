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ДОВЕЛ ЗРИТЕЛЕЙ ДО СЛЕЗ! ⟩ Первое выступление Костомарова на льду после ампутации

Limon.ee
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Роман Костомаров.
Роман Костомаров. Фото: IMAGO/Ramil Sitdikov

Перенёсший несколько ампутаций фигурист Роман Костомаров выступил в дуэте с Татьяной Навкой в рамках ледового шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» в Москве. Олимпийские чемпионы исполнили программу «Кармен», которая принесла спортсменам золото на Играх-2006 в Турине, пишут российские СМИ.

Это второй выход Костомарова за последнюю неделю. Первое же выступление спортсмена после тяжёлой болезни состоялось на дневном представлении шоу. Компанию ему составила жена Оксана Домнина. Номер супругов растрогал зрителей до слёз - фигуристу аплодировали стоя. «Кармен» в дуэте с Навкой посетители встретили не менее горячо.

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