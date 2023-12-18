«Даже я застал настоящего Путина, представляешь?» Галкин перебрал с алкоголем и решил высказаться

Супруги посетили мероприятие, которое состоялось с невероятным размахом. На сцену, где уже стоял крепкий алкоголь, поднимались друзья артиста с поздравлениями. Среди них был и Галкин. Вместе с Макаревичем он выпил прямо на сцене и начал свободно высказывать свои мысли. Звезда не сдерживаясь раскритиковала Россию, Путина и артистов российского шоубиза.

Максим превратил свой тост в настоящий стендап. Во время речи он высмеял Путина и его двойников и Кремль.

«Мы так уж пожили с тобой. Даже я застал настоящего Путина, представляешь? Песков же проговорился, что во время атаки дронов на Кремль ни один Путин не пострадал. Я думаю, если двойников много, их же где-то держат вместе. Вряд ли им дают расходиться. Есть такое место под Москвой, и они там все вместе. И тот, с которым ты встречался», - в шутку обратился к товарищу Галкин.

Выпив еще несколько рюмок, артист уже совсем не стеснялся высказываться на любые темы. В частности, он задел то, что касалось Аллы Борисовны. По словам знаменитости, она сдавала ДНК-тест, показавший ее происхождение.

«И ни капли еврейской крови. На половину россиянка, на половину - полячка», - отметил в нетрезвом состоянии юморист.

Также знаменитость со сцены в шутливой форме рассказал об аналогичном ДНК-тесте Филиппа Киркорова.

«В тот же пакет плюнул Филипп. Я неуполномочен говорить обо всех процентах, потому что это может разрушить миф о болгарском происхождении, но по секрету скажу, что на 2% Киркоров - североамериканский индеец», - добавил Галкин.

Жена юмориста не совсем была готова к такому. Поэтому на некоторых моментах она делала гневные замечания любимому из зала, чтобы он не злоупотреблял алкоголем.