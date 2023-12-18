Пн, 18.12.2023
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Экс-солистка «Время и Стекло» призналась, почему ей стыдно за благотворительный сбор, который она объявила для нужд ВСУ

Limon.ee
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Надя Дорофеева.
Надя Дорофеева. Фото: SOPA Images

Надя Дорофеева едва не загремела в скандал, из-за музыки, которую использовала для благотворительного видеоролика о сборе средств для ВСУ, сообщает Фокус.

Надя Дорофеева призналась, что в видео, в котором она объявила сбор для армии, случайно использовали музыку известной российской группы. Об этом певица рассказала во время 6-часового благотворительного стрима «20:23» Евгения Яновича IT is DONATION NATION.

В частности, Надя рассказала, что решила организовать благотворительный сбор с другими известными людьми: Марком Куцеваловым, Лаченом, Мишей Кацуриным, Вадимом Кириленко, Женей из группы «Добрива». Чтобы привлечь внимание общества, команда сняла видеоролик, в котором использовала песню Around the World (La La La La La) немецкой группы ATC. Точнее, так думала команда.

Видеоролик опубликовали в Сети. Однако спустя 5 минут Дорофеева решила его удалить.

По словам Нади, все из-за того, что получила один комментарий, в котором подписчик рассказал, что знает происхождение этой песни, и она имеет российские корни.

В частности, как выяснилось, это песня группы «Руки Вверх». Услышав это, Дорофеева сразу зачистила Сеть от видео о сборе.

Дорофеева рассказала, что быстро вместе со своим мужем Михаилом за одну ночь переделали видео и наложили на другую музыку.

Также Дорофеева рассказала, что все, кто слышал первую версию, говорили, что это крутая запись, однако, ни один человек не знал, что она принадлежит российскому музыканту.

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