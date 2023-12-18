ГАЛЕРЕЯ ⟩ На шоу-вечеринке «Любовь с первого взгляда» в Таллинне совпала самая неожиданная пара

Участником шоу предстояло познакомиться поближе, обсуждая личные и даже интимные темы под пристальным взглядом полсотни зрителей. По просьбе ведущей Надежды Зеленко герои принесли с собой и дорогие сердцу предметы, которые характеризуют их с необычной стороны. Участники должны были рассуждать вслух и угадать, какой предмет кому принадлежит. Получилось очень интересно и неожиданно, когда парни пытались угадать, чей же лифчик лежит перед ними.

«Я вытащила сегодня своих детей на эту тусовку. Им 20 и 21 год», - рассказывает зрительница Ольга. «Сначала они стеснялись, ведь очень много интимных тем поднималось. Эх, молодежь, им еще непонятно, что жизнь в более старшем возрасте бежит в разы быстрее и уже не будешь сюсюкаться при знакомстве, сразу выясняешь те пункты, которые интересуют главным образом. В итоге вечер очень понравился моей семье. Наконец, мне удалось их вытащить из телефонов. Думаю, сегодняшнее мероприятие будет для них полезным».

Неожиданно на вечере была поднята серьезная тема о силе женщины. Оказалось, что каждая участница относит себя к этой категории. И поэтому у них есть проблема с поиском более сильного мужчины. Однако, большинство мужчин в зале и понятия не имели, кто такая сильная женщина, и какие могут быть у нее проблемы с противоположным полом. Тема живо обсуждалась и в зале, и на сцене.

Традиционно зрители принимают активное участие в голосовании за идеальную пару. На этот раз участники удивили своим выбором и зрителей, и друг друга. За две пары никто не проголосовал. А в итоге самая неожиданная из них отправилась в суперигру, где выиграла романтический ужин на двоих в Cafe la ferte.

В игре со зрителями победительница Наталья рассказала самую романтическую историю знакомства со своим супругом и выиграла сертификат на полуторачасовой профессиональный массаж. Вечеринка продолжилась там же, в Fort bar, живым общением и караоке.

Следующее мероприятие из серии организатор обещает сделать уже для семейных пар. В январе нас ждет «Любовь с первого взгляда. Продолжение: идеальная семейная пара».