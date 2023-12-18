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ЗАВИДУЙТЕ, ДЕВОЧКИ ⟩ Провокационная фотосессия Алексея Солтана вряд ли кого-то оставит равнодушным

Limon.ee
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Алексей Солтан
Алексей Солтан Фото: Дмитрий КНУТ

Скандальный таллиннский стилист и модель Алексей Солтан в субботу отпраздновал свой день рождения, который решил отметить провокационной фотосессией.

Алексей Солтан регулярно балует своих подписчиков красивыми фото. Очередная подборка снимков Солтана произвела настоящий фурор в соцсетях.

Солтан любит эксперименты со своей внешностью и телом. Талантливый парикмахер любит облачаться в женскую одежду, обнажать свой великолепный торс и восхищать поклонников.

Судя по фото, стилист держит себя в отличной форме, которой можно только позавидовать.

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