ЗАВИДУЙТЕ, ДЕВОЧКИ ⟩ Провокационная фотосессия Алексея Солтана вряд ли кого-то оставит равнодушным

Алексей Солтан регулярно балует своих подписчиков красивыми фото. Очередная подборка снимков Солтана произвела настоящий фурор в соцсетях.

Солтан любит эксперименты со своей внешностью и телом. Талантливый парикмахер любит облачаться в женскую одежду, обнажать свой великолепный торс и восхищать поклонников.

Судя по фото, стилист держит себя в отличной форме, которой можно только позавидовать.