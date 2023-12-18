ВИНОВАТА БОЛЬНИЦА? ⟩ Стала известная причина, по которой украинская актриса попала в реанимацию

Мама 29-летней украинской актрисы Екатерина Тышкевич, которая около двух недель оказалась в реанимации из-за заражения крови, заявила, что причиной этому могла стать инфекция, которую занесли дочери именно в больнице. Об этом Наталья Малащук рассказала в интервью OBOZ.UA

В частности, женщина отметила, что дочь сейчас находится на лечении в Одессе. Ее состояние улучшается. Также она объяснила предысторию, которая и стала причиной критического состояния здоровья Екатерины.

По словам Натальи Малащук, дочь проходила курс лечения в одной из одесских больниц, из-за постоянных болей в голове на которые она жаловалась. Через три дня лечения, Екатерина начала жаловаться на сильную боль в руке, где был установлен катетор.

Впоследствии у нее поднялась температура. Конечно врачи не сразу поняли, что причиной этому стала именно рука, которая болела. Боль в руке характеризовали как тромбофлебит, который является допустимым явлением после капельниц и катетора.

Однако, температура у актрисы продолжала держаться. На выходные Екатерину отпустили домой, где ее состояние резко стало ухудшаться.

Родные девушки вызвали скорую, которая определила, что в организме Екатерины происходит сильный воспалительный процесс. Это показали и анализы. Впоследствии выяснилось, что у актрисы сепсис. Она несколько дней была в искусственной коме под аппаратом искусственного дыхания. Состояние актрисы было крайне тяжелым.

Благодаря оперативному реагированию и правильному протоколу лечения Екатерине стало лучше.

Наталья также рассказала, что сейчас устанавливаются точные причины: «Мы ждем окончательных результатов причины того, что произошло. То ли во время процедуры не была соблюдена надлежащая чистота, то ли в катетере проблема, то ли в самом препарате не было стерильности - это выясняется», - сказала женщина.

Она также отметила, что к дочери в больницу приходила врач из той больницы, где, вероятно, занесли заражение, и общалась с ней.

Однако, Екатерина Тышкевич «не имеет кровожадных настроений, главное, чтобы не пострадали другие люди», - сказала мама.