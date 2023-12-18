Гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря: самый опасный день месяца – солнцестояние и Меркурий с Солнцем

Лев

Неделя с 18 по 24 декабря обещает быть далеко не самой благоприятной для представителей данного знака. Львам нужно быть осторожнее в ведении дел на работе и в финансовой сфере. В любви не стоит проявлять чрезмерную активность. В этот период стоит заняться привычной деятельностью, которая не потребует повышенного внимания и больших энергозатрат.

Дева

В это время ретроградный Меркурий окажется крайне слабым и негативным, что не даст возможности Девам проявить свои лучшие качества. Он спутает карты в финансовой сфере, а также сделает Дев менее привлекательными для противоположного пола. Также под ударом будет их способность "читать" людей. Тем не менее осознанность и осторожность помогут Девам решить трудные задачи и справиться с ответственными делами.

Весы

Венера все еще не будет давать дополнительную энергию Весам. Это не лучшее время для романтических отношений и поиска спутника жизни. Семейным Весам в этот период стоит быть предельно честными с близким человеком, чтобы усилить доверительные отношения. Еще крайне важно следить за своим здоровьем. Нужно пустить весь внутренний потенциал на борьбу с сомнениями.

Скорпион